Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'la karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak
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02 Şubat 2021 14:07
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Özgür Yankaya yönetecek.

Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk maçına çıkacak.

Ligde son 5 maçını kaybeden kırmızı-siyahlılar, Mustafa Kaplan ile yollarını ayırmıştı.

Başkent temsilcisi, Süper Lig'de 19 puanla küme düşme hattında yer alıyor.



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