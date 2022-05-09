Gençlerbirliği, ligin sonunda vites arttırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezonun son bölümünde sahasında topladığı puanlarla dikkati çekti.



Başkent ekibi, 36. hafta mücadelesinde konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenerek ligde kalma adına önemli galibiyet aldı. Kırmızı-siyahlı ekip, böylece iç sahadaki galibiyet serisini 3 maça çıkardı.



Eryaman Stadı'nda Ankara Keçiörengücü ve Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenen Gençlerbirliği, ligin son bölümünde evindeki kritik maçları kayıpsız geçti.



Ankara'daki son mağlubiyetini 23. haftada oynanan başkent derbisinde MKE Ankaragücü'ne karşı alan Gençlerbirliği, iç sahadaki son 6 maçta ise 4 galibiyet ve 2 beraberlikle 14 puan topladı.



Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya 45 puanla 13. sırada giren kırmızı-siyahlılar, küme düşme hattının 4 puan üzerinde yer alıyor.



Ligin 37. haftasında küme düşme hattındaki Nasadoge Menemenspor'a konuk olacak Gençlerbirliği, sezonu Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Ümraniyespor ile Ankara'da yapacağı maçla tamamlayacak.





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