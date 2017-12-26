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Gençlerbirliği kupada avantajı yakaladı

Gençlerbirliği, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Gençlerbirliği kupada avantajı yakaladı
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26 Aralık 2017 20:30
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Gençlerbirliği, taraftarı önünde Bursaspor'u konuk etti. 90 dakika sonunda Gençlerbirliği, Bursaspor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Gençlerbirliği'ne rakibi karşısında 24. dakikada Petar Skuletic'in golüyle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin ikinci yarısında özellikle son dakikalarda Bursaspor baskısını arttırdı ancak gol bulamadı ve mücadele 1-0 sona erdi.

Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Gençlerbirliği ile 16 Ocak 2018'de karşı karşıya gelecek.



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