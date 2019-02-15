Spor Toto 1. Ligi'nin 22. haftasının açılış maçındaile, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 4 maçtır kaybeden Gençlerbirliği, kötü serisini Elazığ'da sonlandırdı ve rakibinimağlup etmeyi başardı.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller Bogdan Stancu'dan geldi. Romanyalı golcü, 19 ve 53. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi. Elazığspor'un tek sayısı ise 22. dakikada Emir Gökçe'den geldi.Bu sonucun ardından 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Gençlerbirliği, bu sonucun ardından 44 puanla 2. sırada yer aldı. Ligde kalma mücadelesi veren Elazığspor ise 17 puanla 17. sırada kaldı.1. Lig'de haftaya Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u konuk edecek. Elazığspor ise Karabükspor deplasmanına gidecek.