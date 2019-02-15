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Gençlerbirliği, kötü seriyi sonlandırdı!

Spor Toto 1. Ligi'nde Gençlerbirliği, deplasmanda Elazığspor'u 2-1 mağlup etti ve 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Kaynak: Sporx.com
Gençlerbirliği, kötü seriyi sonlandırdı!
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15 Şubat 2019 21:09
Spor Toto 1. Ligi'nin 22. haftasının açılış maçında Elazığspor ile Gençlerbirliği, Elazığ Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 4 maçtır kaybeden Gençlerbirliği, kötü serisini Elazığ'da sonlandırdı ve rakibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren goller Bogdan Stancu'dan geldi. Romanyalı golcü, 19 ve 53. dakikalarda attığı gollerle takımına 3 puanı getirdi. Elazığspor'un tek sayısı ise 22. dakikada Emir Gökçe'den geldi.

Bu sonucun ardından 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Gençlerbirliği, bu sonucun ardından 44 puanla 2. sırada yer aldı. Ligde kalma mücadelesi veren Elazığspor ise 17 puanla 17. sırada kaldı.

1. Lig'de haftaya Gençlerbirliği, Ümraniyespor'u konuk edecek. Elazığspor ise Karabükspor deplasmanına gidecek.

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