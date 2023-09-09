Gençlerbirliği, Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Süper Lig ekibi Konyaspor ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Konyaspor ile hazırlık maçı yapacak
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09 Eylül 2023 15:50
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'de mücadele eden TÜMOSAN Konyaspor ile Pazar günü hazırlık maçı oynayacak.

Konya Kayacık Tesisleri'nde yapılacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

Kırmızı siyahlı futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde, teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimde bugün yaptığı antrenmanda taktik çalışmasının ardından çift kale maç yaptı.

Başkent kulübünde tedavileri sona eren Rahman Buğra Çağıran ve Tiago Rodrigues, takımla çalışmalara başladı.

 
 
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