Gençlerbirliği kongresi ertelendi

Gençlerbirliği'nin olağanüstü genel kurulu salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği kongresi ertelendi
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03 Haziran 2021 13:12
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunun salt çoğunluk sağlanamadığı için ertelendiği bildirildi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlerbirliği Kulübünün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılacak olağanüstü genel kurulu için salt çoğunluk sağlanamadı.

Başkent ekibinin olağanüstü genel kurulunun, 10 Haziran'da İlhan Cavcav Tesisleri'nde saat 10.00'da yapılacağı belirtildi.

 

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