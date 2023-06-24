Gençlerbirliği kombine fiyatlarını açıkladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2023-2024 sezonu kombine bilet fiyatlarını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezonda Eryaman Stadyumu'nu doldurmayı amaçlayan ve kombine fiyatları 450 lira ile 2 bin lira arasında değişiklik gösteren başkent ekibinde, "Bir kombine bileti alana bir bedava" kampanyasının yanı sıra, sporseverleri cezbedecek birçok kampanya yer alıyor.



10 TEMMUZDA ŞATIŞLAR BAŞLAYACAK



Gençlerbirliği'nin Eryaman'da oynanacak Spor Toto 1. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası iç saha maçlarında geçerli olacak ve 10 Temmuz'da satışı başlayacak yeni sezon kombine biletlerin fiyatı şu şekilde:



VIP: 2000 TL



Kapalı: 700 TL



Maraton: 550 TL



Kale Arkası: 450 TL



Başkent ekibinde maç bileti ücretleri ise şöyle:



VIP: 200 TL



Kapalı: 70TL



Maraton: 60 TL



Kale Arkası: 40 TL





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