TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Kocaelispor, evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İzmit Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 mağlup etti.
Kocaelispro, 10. dakikada Ndlovu'nun golüyle öne geçerken, Gençlerbirliği'nin beraberlik sayısını 72. dakikada Gökhan Gül kaydetti. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Hrechyshkin'den geldi. Öte yandan Kocaelispor'da Coelho, 90+6. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet serisine veda eden Kocaelispor 16 puanda kaldı. 5 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği ise 14 puanla üst sıralara doğru harekete geçti.
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.
Kocaelispro, 10. dakikada Ndlovu'nun golüyle öne geçerken, Gençlerbirliği'nin beraberlik sayısını 72. dakikada Gökhan Gül kaydetti. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Hrechyshkin'den geldi. Öte yandan Kocaelispor'da Coelho, 90+6. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet serisine veda eden Kocaelispor 16 puanda kaldı. 5 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği ise 14 puanla üst sıralara doğru harekete geçti.
TFF 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.