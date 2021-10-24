TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesinde Kocaelispor, evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. İzmit Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 mağlup etti.



Kocaelispro, 10. dakikada Ndlovu'nun golüyle öne geçerken, Gençlerbirliği'nin beraberlik sayısını 72. dakikada Gökhan Gül kaydetti. Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren gol, 90+1. dakikada Hrechyshkin'den geldi. Öte yandan Kocaelispor'da Coelho, 90+6. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonucun ardından 4 maçlık galibiyet serisine veda eden Kocaelispor 16 puanda kaldı. 5 maçtır yenilmeyen Gençlerbirliği ise 14 puanla üst sıralara doğru harekete geçti.



TFF 1. Lig'in 11. haftasında Kocaelispor deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacakken, Gençlerbirliği ise evinde İstanbulspor'u konuk edecek.





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