Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı konuk edecek

Geçen hafta Fenerbahçe'yi yenen Gençlerbirliği, bu hafta Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği, Kasımpaşa'yı konuk edecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2021 14:56
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 31. haftasında cumartesi günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde çıktığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Gençlerbirliği, 11 maçlık galibiyet hasretine son vermişti.

Ligde son sırada bulunan başkent ekibi, Kasımpaşa maçını da kazanıp düşme hattının üzerindeki takımlarla puan farkını azaltmayı hedefliyor.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.