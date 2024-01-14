Gençlerbirliği kaçtı, Ümraniyespor yakaladı

Gençlerbirliği, Amilton ile öne geçti, Ümraniyespor 80. dakikada Mustafa Eser ile eşitliği sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği kaçtı, Ümraniyespor yakaladı
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14 Ocak 2024 21:12
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Gençlerbirliği, 32. dakikada Amilton'un golüyle öne geçti. Ümraniyespor 80. dakikada Mustafa Eser'in golüyle eşitliği sağladı.

Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Ümraniyespor 23 pana yükseldi. Son 6 deplasmanda bileği bükülmeyen Gençlerbirliği ise puanını 28 yaptı.

Gençlerbirliği, gelecek hafta Sakaryaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.

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