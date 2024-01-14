Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ümraniyespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ümraniye Hekimbaşı Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Gençlerbirliği, 32. dakikada Amilton'un golüyle öne geçti. Ümraniyespor 80. dakikada Mustafa Eser'in golüyle eşitliği sağladı.
Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Ümraniyespor 23 pana yükseldi. Son 6 deplasmanda bileği bükülmeyen Gençlerbirliği ise puanını 28 yaptı.
Gençlerbirliği, gelecek hafta Sakaryaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.
Gençlerbirliği, 32. dakikada Amilton'un golüyle öne geçti. Ümraniyespor 80. dakikada Mustafa Eser'in golüyle eşitliği sağladı.
Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Ümraniyespor 23 pana yükseldi. Son 6 deplasmanda bileği bükülmeyen Gençlerbirliği ise puanını 28 yaptı.
Gençlerbirliği, gelecek hafta Sakaryaspor'u ağırlayacak. Ümraniyespor ise Göztepe deplasmanına gidecek.