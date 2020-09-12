Gençlerbirliği, ilk hafta maçına Antalya deplasmanında çıkıyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk hafta maçında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Antalya Stadyumu'nda 13 Eylül günü saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Gençlerbirliği maçını, hakem Yasin Kol yönetecek.



Ankara temsilcisinin Fraport TAV Antalyaspor maçı kadrosunda sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Rahmetullah Berişbek ile takıma yeni katılan Paraguaylı orta saha oyuncusu Robert Piris da Motta yer almıyor.



Hazırlıklarını tamamlayan Gençlerbirliği, Antalya deplasmanından galibiyetle dönmeyi hedefliyor.



Öte yandan, kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, rutin Kovid-19 tarama testlerinde, bir futbolcu ve personelde pozitif sonuca rastlandığı, bu kişilerin izolasyona alındığı bildirilmişti.



