Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında zirvenin iki takımı, Boluspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Gençlerbirliği, 1-0'lık skorla kazandı.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 60. dakikada Stephane Sessegnon attı.Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, puanını 28 yaptı ve ikinci Boluspor ile arasındaki farkı artırdı. 23 puanda kalan Boluspor ise mağlubiyete rağmen ikinci sıradaki yerini korudu.Gençlerbirliği, gelecek hafta Giresunspor'u ağırlayacak. Boluspor ise Karabükspor deplasmanına gidecek.