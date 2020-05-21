Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.



Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde kampını sürdüren Gençlerbirliği oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve üç kaleli gol oyunu ile günü tamamladı.



