Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Haber; AA
Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
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21 Mayıs 2020 21:14
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde kampını sürdüren Gençlerbirliği oyuncuları, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda oyun ve üç kaleli gol oyunu ile günü tamamladı.

 
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