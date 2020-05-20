Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, yaptığı idmanla Süper Lig hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
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20 Mayıs 2020 20:25
Gençlerbirliği akşam saatlerinde yaptığı idmanla hazırlıklarını sürdürdü. 

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde tek grup halinde yapılan antrenmanda futbolcular dar alanda top kapma oynadı. 

Son bölümde dar alanda üç kaleli gol oyunu ile kırmızı-siyahlı ekip günü noktaladı.

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