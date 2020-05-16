Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında lige verilen arada antrenmanlarını sürdürdü.

Haber; AA
Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü
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16 Mayıs 2020 20:55
Gençlerbirliği 16 Mayıs Cumartesi yaptığı iki idmanla çalışmalarına devam etti. 

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım İlhan Cavcav Tesisleri'nde iki antrenman yaptı. 

Koordinasyon ve şut idmanları yapılan antrenman gol çalışmasıyla noktalandı.

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