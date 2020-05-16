Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği 16 Mayıs Cumartesi yaptığı iki idmanla çalışmalarına devam etti.Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım İlhan Cavcav Tesisleri'nde iki antrenman yaptı.Koordinasyon ve şut idmanları yapılan antrenman gol çalışmasıyla noktalandı.