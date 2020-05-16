Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği 16 Mayıs Cumartesi yaptığı iki idmanla çalışmalarına devam etti.
Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım İlhan Cavcav Tesisleri'nde iki antrenman yaptı.
Koordinasyon ve şut idmanları yapılan antrenman gol çalışmasıyla noktalandı.
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Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı takım İlhan Cavcav Tesisleri'nde iki antrenman yaptı.
Koordinasyon ve şut idmanları yapılan antrenman gol çalışmasıyla noktalandı.
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