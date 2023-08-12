Gençlerbirliği, genç Fırat'ı profesyonel yaptı

Gençlerbirliği, altyapısında yetişen Fırat Tulgayoğlu ile profesyonel sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, genç Fırat'ı profesyonel yaptı
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12 Ağustos 2023 17:22
rendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, altyapısında yetişen Fırat Tulgayoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, 17 yaşındaki genç oyuncuyu 3 yıllık anlaşma yapıldı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza törenine başkan yardımcısı Kubilay Güvenç, yöneticiler ve futbolcunun ailesi katıldı.

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