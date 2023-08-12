Gençlerbirliği, genç Fırat'ı profesyonel yaptı

rendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, altyapısında yetişen Fırat Tulgayoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, 17 yaşındaki genç oyuncuyu 3 yıllık anlaşma yapıldı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza törenine başkan yardımcısı Kubilay Güvenç, yöneticiler ve futbolcunun ailesi katıldı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Gençlerbirliği, 17 yaşındaki genç oyuncuyu 3 yıllık anlaşma yapıldı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza törenine başkan yardımcısı Kubilay Güvenç, yöneticiler ve futbolcunun ailesi katıldı.