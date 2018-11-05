Gençlerbirliği fırtınası devam ediyor! 11'de 10...

Spor Toto 1. Ligi'nin lideri Gençlerbirliği, 11. haftada sahasında Giresunspor'u konuk etti. Ankara ekibi, Giresunspor'u 1-0 mağlup ederek 11. haftada 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.
Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren tek golü, 13. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.
Namağlup bir şekilde 1. Lig'de liderliğini sürdüren Gençlerbirliği, 11 hafta sonunda 33 puan toplayarak liderliğini sürdürdü. Son 5 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 14 puanla 9. sırada kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Karabükspor ile karşılaşacak.
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Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren tek golü, 13. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.
Namağlup bir şekilde 1. Lig'de liderliğini sürdüren Gençlerbirliği, 11 hafta sonunda 33 puan toplayarak liderliğini sürdürdü. Son 5 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 14 puanla 9. sırada kaldı.
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Karabükspor ile karşılaşacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın