Gençlerbirliği fırtınası devam ediyor! 11'de 10...

Spor Toto 1. Ligi'nin lideri, 11. haftada sahasındau konuk etti. Ankara ekibi, Giresunspor'umağlup ederek 11. haftada 10. galibiyetini aldı ve liderliğini sürdürdü.Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren tek golü, 13. dakikada Ahmet İlhan Özek kaydetti.Namağlup bir şekilde 1. Lig'de liderliğini sürdüren Gençlerbirliği, 11 hafta sonunda 33 puan toplayarak liderliğini sürdürdü. Son 5 maçtır kazanamayan Giresunspor ise 14 puanla 9. sırada kaldı.Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, Balıkesirspor deplasmanına konuk olacak. Giresunspor ise sahasında Karabükspor ile karşılaşacak.