Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor.



Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Alper Ulusoy düdük çalacak. Maç beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.



Maç öncesinde Fenerbahçe 49 puanla 6. sırada yer alırken Gençlerbirliği ise 12. sıradaki Gençlerbirliği'nin 32 puanı bulunuyor.



İki takımın eksikleri



Gençlerbirliği'nde Nadir Çiftçi, Floyd Ayite ve Ömer Alper Tatlısu bu maçta görev yapamayacak, Giovanni Sio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.



Fenerbahçe'de Serdar Aziz kart cezalısı, Tolga Ciğerci ise sakat.



Muhtemel 11'ler



Gençlerbirliği



Nordfeldt

Erdem

Flavio

Traore

Halil İbrahim

Berat

Baiano

Sefa Yılmaz

Ayite

Candeias

Stancu



Fenerbahçe



Altay Bayındır

Nabil Dirar

Simon Falette

Luiz Gustavo

Hasan Ali Kaldırım

Tolgay Arslan

Ozan Tufan

Deniz Türüç

Ferdi Kadıoğlu

Garry Rodrigues

Vedat Muric



- 92. randevu



Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, salı günü yapacakları maçla ligde 92. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan 91 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.



Rekabetteki son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 162 gole, Gençlerbirliği 96 golle karşılık verdi.



İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.



- Fenerbahçe son 36 maçta sadece 3 kez yenildi



Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı.



Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi.



Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.



- Ankara'daki maçlar



Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 15, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti.



Ankara'da Gençlerbirliği'nin 54 golüne, Fenerbahçe 53 golle yanıt verdi.



- En farklı galibiyetler



Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı.



Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.



İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, bu sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.



- Fenerbahçe'de 3 oyuncu ceza sınırında



Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.



Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Deniz Türüç ve Tolga Ciğerci, forma giyip sarı kart görmeleri durumunda 32. haftadaki Demir Grup Sivasspor maçında cezalı olacak.



