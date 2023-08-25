Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den iki genç oyuncuyu transfer etti!

1.Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe altyapısından yetişen Yiğit Efe Demir ve Melih Bostan'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den iki genç oyuncuyu transfer etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2023 11:49
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Yiğit Efe Demir ve Melih Bostan'ı kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent ekibi, 19 yaşındaki defans oyuncusu Yiğit Efe Demir'le kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaştı.

Gençlerbirliği, 19 yaşındaki forvet Melih Bostan'ı ise 3+1 yıllığına renklerine bağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery