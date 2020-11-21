Gençlerbirliği FB canlı şifresiz izle, Fenerbahçe maçı bein sports

Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçı canlı olarak bein sports 1'den izlenebiliyor. Milli aranın ardından Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den puan almak istiyor. Fenerbahçe ise Gençlerbirliği deplasmanından galibiyetle dönmenin hesaplarını yapıyor. Digitürk aboneleri, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını canlı olarak bein sports 1'den takip ediyorlar. Futbolseverler, Gençlerbirliği - Fenerbahçe maçını canlı olarak Sporx'ten dakika dakika takip edebilirler.
GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLAYIN... Erol Bulut 100. maçına çıkıyor:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, teknik adamlık kariyerinin 100. Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor. Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın Gençlerbirliği ile deplasmanda yapacağı müsabakayla teknik direktör olarak Süper Lig'de "dalya" diyecek. Sezon başında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğüne getirilen Bulut, sarı-lacivertlilerin başında 8 lig maçında görev aldı. Erol Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Süper Lig'de Yeni Malatyaspor'da 57, Aytemiz Alanyaspor'da ise 34 karşılaşmaya çıkmıştı. Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'nin 93. randevusu:
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği yapacakları maçla ligde 93. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 92 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 31 müsabakada ise eşitlik bozulmadı. Rekabetteki son 8 lig maçından 6'sını kazanıp, ikisinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 163 gole, Gençlerbirliği 97 golle karşılık verdi. Fenerbahçe son 37 maçta sadece 3 kez yenildi:
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 37 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 8'inde berabere kaldı. Gençlerbirliği deplasmanda galibiyete hasret:
İki ekip arasında İstanbul'da yapılan lig maçlarında, sarı-lacivertlilerin galibiyetlerde 29-3, gol sayısında da 106-41 üstünlüğü bulunuyor. İstanbul'daki 12 maç ise berabere sonuçlandı. Başkent ekibi, İstanbul'da Fenerbahçe karşısında son galibiyetini, 5 Mayıs 2000 tarihinde 3-1'lik skorla aldı, daha sonraki 19 maçtan 17'sini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı. Bu arada, iki takım arasında 2003-2004 ve 2006-2007 sezonlarında İstanbul'da yapılması gereken karşılaşmalar sarı-lacivertlilerin cezası nedeniyle İzmir'de oynandı. Fenerbahçe, 2003-2004'teki maçı 1-0, 2006-2007'dekini ise 2-1 kazandı. En farklı galibiyetler:
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti. İki ekip arasındaki en gollü karşılaşmalarda ise 7 gol atıldı. 1959-1960 sezonunda Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ni, 1992-1993'te Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi 4-3 yendi. Fenerbahçe, 2011-2012'de 6-1, geçen sezon ise 5-2'lik galibiyetlerle sahadan ayrıldı.