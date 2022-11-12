Gençlerbirliği, Eyüpspor maçına hazır

Spor Toto 1. Lig'de Eyüpspor ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği, Eyüpspor maçına hazır
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12 Kasım 2022 17:55
Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında pazar sahasında Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp antrenörlerinden Medet Coşkun yönetiminde gerçekleştirilen haftanın son antrenmanı yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan oyuncular, daha sonra gol organizasyonları üzerinde çalıştı.

Kırmızı-siyahlılarda Eyüpspor maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Eryaman Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.

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