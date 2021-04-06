Gençlerbirliği, Erzurumspor'u konuk edecek

Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Erzurumspor'u konuk edecek
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06 Nisan 2021 14:01
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında çarşamba günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Başkentte Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Teknik direktör Özcan Bizati yönetiminde 3. maçında Aytemiz Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenmeyi başaran Gençlerbirliği, Bizati yönetiminde ilk iki maçta Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı da 2-1 mağlup etmişti.

Son 3 maçını da kazanan kırmızı-siyahlılar, puanını 30'a çıkararak küme düşme hattının üstündeki takımlarla puan farkını iyice eritti. Başkent temsilcisi ligde 19. sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği, sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçına da 3 puan hedefiyle çıkacak.



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