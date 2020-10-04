Gençlerbirliği, Dolmabahçe'de 20 yıl sonra kazandı!

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanında 20 yıl sonra kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği, Dolmabahçe'de 20 yıl sonra kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2020 19:04
Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 yenen Gençlerbirliği, yaklaşık 20 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Vodafone Park'ta Bogdan Stancu'nun golüyle 3 puanı alan kırmızı-siyahlılar, Beşiktaş'ı ligde deplasmanda 20 Aralık 2000'den sonra ilk kez mağlup etti.

Söz konusu tarihte rakibini o zamanki adıyla İnönü Stadı'nda 3-0 yenen başkent temsilcisi, aradan geçen yaklaşık 20 yıl sonra Dolmabahçe'de ilk 3 puan sevincini yaşadı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için