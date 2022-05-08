Gençlerbirliği derin nefes aldı!

Spor Toto 1. Lig 36. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, deplasmanda BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Sallalich ve 59. dakikada Barış Alıcı kaydetti. BB Erzurumspor'un tek golü 4. dakikada Mücahit Albayrak'tan geldi.



Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği puanını 45 yaptı ve kümede kalma yolunda önemli bir 3 puan aldı. Erzurumspor ise 57 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Menemenspor deplasmanına gidecek. BB Erzurumspor ise Keçiörengücü'nü konuk edecek.





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