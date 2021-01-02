Gençlerbirliği çıkış peşinde; rakip Rizespor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek

Haber; AA
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Gençlerbirliği çıkış peşinde; rakip Rizespor
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02 Ocak 2021 14:01
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi, hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar oynadığı 14 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Gençlerbirliği, haftaya 15 puanla 17. sırada girdi.

Ligde son 5 maçında 10 puan toplayan teknik direktör Mustafa Kaplan yönetimindeki başkent ekibi, Rize deplasmanında çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Gençlerbirliği, geçen hafta iki kez geriye düştüğü maçta konuk ettiği Hes Kablo Kayserispor'u 3-2 yenmeyi başarmıştı.



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