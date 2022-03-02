Gençlerbirliği çalışmalarına devam ediyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, haftayı bay geçecek olmasına rağmen hazırlıklarını sürdürüyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği çalışmalarına devam ediyor
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02 Mart 2022 13:39
Spor Toto 1. Lig'de 28. haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, hazırlıklarını sürdürdü. Başkent ekibi, günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı tek antrenmanla geçirdi.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

Antrenmanın ikinci bölümüne top kapma oyunuyla başlayan futbolcular, dar alanda yapılan çift kaleli mini turnuvayla günü tamamladı.

 
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