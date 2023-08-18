Gençlerbirliği, Bodrum FK ile Aktepe Stadı'nda karşılaşacak

Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Bodrum FK ile Aktepe Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Bodrum FK ile Aktepe Stadı'nda karşılaşacak
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18 Ağustos 2023 19:31
Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında Bodrum FK'yi Aktepe Stadı'nda konuk edecek.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Trendyol 1. Lig'in 3. haftasında 26 Ağustos Cumartesi günü saat 19.15'te Eryaman Stadı'nda oynanması gereken Gençlerbirliği-Bodrum FK karşılaşması, Eryaman Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle, aynı gün Aktepe Stadı'nda oynanacak olup müsabakanın saati 17.00 olarak değiştirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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