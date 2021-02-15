Gençlerbirliği - Beşiktaş öncesi kar alarmı

Süper Lig'in 25. haftasında Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor.

Haber; Sporx.com
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Gençlerbirliği - Beşiktaş öncesi kar alarmı
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15 Şubat 2021 09:33
Eryaman Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Gençlerbirliği - Beşiktaş maçının yoğun kar yağışı altında oynanması bekleniyor. Saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden paylaşılan son bilgilere göre karşılaşma saatinde stadın yer aldığı bölgede yoğun şekilde kar yağacak. Kar yağışı altında oynanması beklenen karşılaşma sırasında da hava sıcaklığının eksi 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu kar yağışı beklentisi nedeniyle maçın saatini 19.00'dan 16.00'ya çekmişti.

Galatasaray'ın İstanbul'da Kasımpaşa ile oynadığı maçta da kar etkisini göstermişti.



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