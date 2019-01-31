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Gençlerbirliği, Barış Başdaş ile anlaştı

Spor Toto 1. Lig'de 2. sırada yer alan Gençlerbirliği, Alanyaspor'dan Barış Başdaş ile kadrosunu güçlendirdi.

Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Barış Başdaş ile anlaştı
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31 Ocak 2019 13:39
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor'dan Barış Başdaş'ı transfer etti.

Kulüp genel menajeri Emrah Atasoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki savunma oyuncusunun sezon sonuna kadar kiralandığını söyledi.

Aachen altyapısında yetişen Almanya doğumlu futbolcu, Türkiye'de Kasımpaşa, Göztepe, Adana Demirspor, Kardemir Karabükspor ve Aytemiz Alanyaspor'da forma giydi.

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