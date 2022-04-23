Gençlerbirliği, Bandırma'yı yendi nefes aldı

Spor Toto 1. Lig 34. hafta mücadelesinde Gençlerbirlği, sahasında Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Metehan Mert ve 75. dakikada Sandro Lima kaydetti.



Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 42'ye çıkardı ve iki maç aradan sonra 3 puana ulaştı. Üst üste ikinci mağlubiyetini alan Bandırmaspor ise 55 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Denizlispor deplasmanına gidecek. Bandırmaspor ise Keçiörengücü'nü konuk edecek.





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