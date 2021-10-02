Gençlerbirliği, Balıkesir'i Eleke'yle yıktı!

TFF 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği, Balıkesir'i Eleke'yle yıktı!
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02 Ekim 2021 17:57
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği, Balıkesirspor'a konuk oldu.

Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-0 kazandı.

Son haftalarda çıkışa geçen Gençlerbirliği'nde goller 9 ve 79. dakikalarda Blessing Eleke'den geldi.

Bu skorla birlikte puanını 11'e yükselten Gençlerbirliği ligde 7. sıraya yükseldi. 6 puanda kalan Balıkesirspor ise 17. sırada yer aldı.

Ligin 9. haftasında Gençlerbirliği, Kocaelispor'a konuk olacak. Balıkesirspor ise deplasmanda Denizlispor'la karşı karşıya gelecek.


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