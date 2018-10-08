Gençlerbirliği Avrupa'da 441 takımı solladı

SPORX - Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden ve hedefi sezon sonunda Süper Lig'e yeniden çıkmak olan Gençlerbirliği müthiş performansıyla Avrupa'nın da en iyilerinden biri olmayı başardı.
Spor Toto 1. Lig'deki ilk 8 maçını da kazanan Gençlerbirliği, Avrupa'daki 23 lig içerisinde oynadığı tüm maçları kazanan 6 takımdan biri oldu.
Gençlerbirliği, Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan tek alt lig takımı olurken, kırmızı-siyahlı ekip gibi oynadığı tüm maçları kazanan diğer takımlar RB Salzburg, Paris Saint Germain, PSV, Juventus, ve PAOK oldu. Başkent temsilcisi, Avrupa'nın önde gelen 1. ve 2. ligleri içerisinde mücadele eden 447 takım içerisinde oynadığı tüm maçları kazanan 6 takımdan biri olmayı başardı.
Gençlerbirliği'nin yanı sıra Avusturya'dan RB Salzburg 10'da 10, Fransa'dan Paris SG 9'da 9, Hollanda'dan PSV 8'de 8, İtalya'dan Juventus 8'de 8 ve Yunanistan'dan PAOK 6'da 6 ile liglerine başladı.
RB Salzburg 10'da 10
Paris Saint Germain 9'da 9
Gençlerbirliği 8'de 8
PSV 8'de 8
Juventus 8'de 8
PAOK 6'da 6
*Değerlendirilen ligler; Almanya 1-2-3, Avusturya 1-2, Belçika 1, Çekya 1, Danimarka 1, Fransa 1-2, Hollanda 1, İngiltere 1-2, İskoçya 1, İspanya 1-2, İsviçre 1, İtalya 1-2, Macaristan 1, Portekiz 1, Romanya 1, Yunanistan 1, Türkiye 1-2.
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Spor Toto 1. Lig'deki ilk 8 maçını da kazanan Gençlerbirliği, Avrupa'daki 23 lig içerisinde oynadığı tüm maçları kazanan 6 takımdan biri oldu.
Gençlerbirliği, Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan tek alt lig takımı olurken, kırmızı-siyahlı ekip gibi oynadığı tüm maçları kazanan diğer takımlar RB Salzburg, Paris Saint Germain, PSV, Juventus, ve PAOK oldu. Başkent temsilcisi, Avrupa'nın önde gelen 1. ve 2. ligleri içerisinde mücadele eden 447 takım içerisinde oynadığı tüm maçları kazanan 6 takımdan biri olmayı başardı.
Gençlerbirliği'nin yanı sıra Avusturya'dan RB Salzburg 10'da 10, Fransa'dan Paris SG 9'da 9, Hollanda'dan PSV 8'de 8, İtalya'dan Juventus 8'de 8 ve Yunanistan'dan PAOK 6'da 6 ile liglerine başladı.
RB Salzburg 10'da 10
Paris Saint Germain 9'da 9
Gençlerbirliği 8'de 8
PSV 8'de 8
Juventus 8'de 8
PAOK 6'da 6
*Değerlendirilen ligler; Almanya 1-2-3, Avusturya 1-2, Belçika 1, Çekya 1, Danimarka 1, Fransa 1-2, Hollanda 1, İngiltere 1-2, İskoçya 1, İspanya 1-2, İsviçre 1, İtalya 1-2, Macaristan 1, Portekiz 1, Romanya 1, Yunanistan 1, Türkiye 1-2.
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