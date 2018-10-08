Gençlerbirliği Avrupa'da 441 takımı solladı

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de mücadele eden ve hedefi sezon sonunda Süper Lig'e yeniden çıkmak olanmüthiş performansıyla Avrupa'nın da en iyilerinden biri olmayı başardı.Spor Toto 1. Lig'deki ilk 8 maçını da kazanan Gençlerbirliği,içerisinde oynadığı tüm maçları kazanan 6 takımdan biri oldu.Gençlerbirliği, Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanan tek alt lig takımı olurken, kırmızı-siyahlı ekip gibi oynadığı tüm maçları kazanan diğer takımlar, veoldu. Başkent temsilcisi, Avrupa'nın önde gelen 1. ve 2. ligleri içerisinde mücadele eden 447 takım içerisinde oynadığı tüm maçları kazanan 6 takımdan biri olmayı başardı.Gençlerbirliği'nin yanı sıra Avusturya'dan RB Salzburg 10'da 10, Fransa'dan Paris SG 9'da 9, Hollanda'dan PSV 8'de 8, İtalya'dan Juventus 8'de 8 ve Yunanistan'dan PAOK 6'da 6 ile liglerine başladı.