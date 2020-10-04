Gençlerbirliği attı, Sergen Yalçın kontrol etti!

Süper Lig'in 4. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın, rakibinin golünü tabletten kontrol etti.

Haber; Sporx.com
Gençlerbirliği attı, Sergen Yalçın kontrol etti!
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04 Ekim 2020 16:29
Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta Gençlerbirliği'ni ağırlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ilginç bir harekete imza attı.

Gençlerbirliği, 8. dakikada Bogdan Stancu'nun kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti.

Siyah - beyazlıların çalıştırıcısı, rakibinin golünü ofsayt şüphesiyle yedek kulübesinde tabletten kontrol etti.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan da VAR kontrolünü sağladıktan sonra oyunu santra ile başlattı.







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