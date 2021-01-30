Gençlerbirliği, Arjantinli Mugni'yi transfer etti

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Mugni'yi kadrosuna dahil etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği, Arjantinli Mugni'yi transfer etti
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30 Ocak 2021 16:26
Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Arjantinli orta saha oyuncusu Lucas Mugni'yi kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Brezilya'da Sport Recife forması giydiği belirtilen 29 yaşındaki futbolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Arjantinli oyuncunun futbola ülkesinin takımlarından Colon'da başladıktan sonra Lanus, Flamengo ve Newell's Old Boys formaları giydiği kaydedildi.



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