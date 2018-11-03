Gençlerbirliği antrenmanında özel konuk

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, antrenmanda "özel" bir misafiri ağırladı.Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hallermann-Streiff sendromu hastası 10 yaşındaki Gülsüm Ünver, Gençlerbirliği'nin antrenmanını ziyaret ederek güzel bir gün geçirdi.Ahmet İlhan Özek'in tüm futbolcu, teknik heyet ve personelle tanıştırdığı Gülsüm, oyuncularla sohbet ettikten sonra kısa süre futbol da oynadı.Son olarak takımla hatıra fotoğrafı çektiren Gülsüm, neşeli tavırlarıyla antrenmana renk kattı.