  •  
    G.Saray'da son dakika! Resmi açıklama da geldi
  •  
    "Taç kararı çok YANLIŞ, peki VAR neden yoktu?"
  •  
    Demirkol'un o iddiası; "Evet hatalı, Belhanda.."
  •  
    Tümer Metin çok kızdı! "Hepiniz küme düşün..."
  •  
    "Fener'de beğendiğim isim Fırat Aydınus'tu!"

Gençlerbirliği antrenmanında özel konuk

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, antrenmanda "özel" bir misafiri ağırladıGençlerbirliği antrenmanında özel konuk

Kaynak: AA
Gençlerbirliği antrenmanında özel konuk
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2018 13:56
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, antrenmanda "özel" bir misafiri ağırladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hallermann-Streiff sendromu hastası 10 yaşındaki Gülsüm Ünver, Gençlerbirliği'nin antrenmanını ziyaret ederek güzel bir gün geçirdi.

Ahmet İlhan Özek'in tüm futbolcu, teknik heyet ve personelle tanıştırdığı Gülsüm, oyuncularla sohbet ettikten sonra kısa süre futbol da oynadı.

Son olarak takımla hatıra fotoğrafı çektiren Gülsüm, neşeli tavırlarıyla antrenmana renk kattı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için