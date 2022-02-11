Gençlerbirliği, Altınordu deplasmanında nefes aldı!

Spor Toto 1. Lig 24. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği deplasmanda Altonordu ile karşılaştı.



Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 2-1 kazandı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Sandro Lima ve 57. dakikada Blessing Eleke kaydederken, Altınordu'nun tek golü 25. dakikada Recep Aydın'dan geldi.



Gençlerbirliği bu galibiyetle ligde 5 maç aradan sonra kazandı. Altınordu ise üst üste 5. maçından da mağlup ayrıldı.



Ankara temsilcisi bu sonuçla puanını 29 yaptı. Altınordu ise 22 puanda kaldı.



Gençlerbirliği 25. haftada Samsunspor'u konuk edecek. Altınordu, Denizlispor deplasmanına gidecek.

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