Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı

Başkent ekibi, 27 yaşındaki Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA
Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı
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11 Ağustos 2020 16:47
Gençlerbirliği Kulübü, 27 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz." denildi.

27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 18 maça çıktı.



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