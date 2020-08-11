Gençlerbirliği, Ahmet Oğuz ile yollarını ayırdı

Gençlerbirliği Kulübü, 27 yaşındaki sağ bek Ahmet Oğuz ile yolların ayrıldığını duyurdu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve uzun yıllar formamızı giyen Ahmet Oğuz ile yollarımızı ayırdık. Ahmet Oğuz'a emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinde başarı diliyoruz." denildi.



27 yaşındaki futbolcu, bu sezon Gençlerbirliği formasıyla 18 maça çıktı.



