Gençlerbirliği, 99 yaşında

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, resmi sitesinden kulübün kuruluş yıl dönümünü kutlayan bir mesaj yayımladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbirliği, 99 yaşında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Mart 2022 10:02
Gençlerbirliği Kulübü, kuruluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "14 Mart 1923 günü bir lisenin bahçesinde yeşeren umutlarla kurulan Gençlerbirliği, bugün 99 yaşında! Kurulduğu günden bugüne gençlere güvenmekten vazgeçmeyen, değerlerinden kopmadan büyüyen Gençlerbirliği, yüz yıla dayanan mazisiyle Türk futbolundaki özgün yerini korumaya devam ediyor." denildi.

Mesajda, "İsmiyle, armasıyla, tarihiyle ve kültürüyle özgün bir camia olan Gençlerbirliği başkenti temsil etmeye, Türkiye'nin en güzide kulüplerinden biri olmaya devam edecek. Gençlerbirliği, var ol daima!" ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.