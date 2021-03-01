Gençlerbirliği 9 maçlık hasreti bitirme peşinde

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında salı günü Gaziantep'e konuk olacak.
Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan (7 mağlubiyet, 2 beraberlik) başkent ekibi, Gaziantep deplasmanında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.
Başkent ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı 4 maçta ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Küme düşme hattında yer alan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.
Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması saat 16.00'da başlayacak.
Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan (7 mağlubiyet, 2 beraberlik) başkent ekibi, Gaziantep deplasmanında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.
Başkent ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı 4 maçta ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
Küme düşme hattında yer alan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.