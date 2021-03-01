Gençlerbirliği 9 maçlık hasreti bitirme peşinde

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında salı günü Gaziantep deplasmanına çıkacak

Haber; AA
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Gençlerbirliği 9 maçlık hasreti bitirme peşinde
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01 Mart 2021 13:25
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında salı günü Gaziantep'e konuk olacak.

Kalyon Stadı'nda oynanacak haftanın açılış karşılaşması saat 16.00'da başlayacak. 

Ligde oynadığı son 9 maçı kazanamayan (7 mağlubiyet, 2 beraberlik) başkent ekibi, Gaziantep deplasmanında galibiyet hasretine son vermeyi amaçlıyor.

Başkent ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı 4 maçta ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Küme düşme hattında yer alan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.



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