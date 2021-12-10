Gençlerbirliği 3 puanı son dakikada aldı!

Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği 3 puanı son dakikada aldı!
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10 Aralık 2021 22:02
Spor Toto 1. Lig 15. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Denizlispor ile karşılaştı.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği 1-0 kazandı.

Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golü 88. dakikada Metehan Mert kaydetti.

Bu sonuçla Gençlerbirliği puanını 23'e çıkarırken, Denizlispor 15 puanda kaldı.

Ligin 16. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Erzurumspor ile karşılaşacak, Denizlispor ise Menemenspor deplasmanına gidecek.


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