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Gençlerbirliği 3 önemli eksikle Antalyaspor'u ağırlıyor

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Antalyaspor'u konuk edecek Gençlerbirliği'nde teknik direktör Ümit Özat, eksiklerden dertli.

Kaynak: AA
Gençlerbirliği 3 önemli eksikle Antalyaspor'u ağırlıyor
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05 Mayıs 2018 10:58
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak maçı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Başkent ekibinde sarı kart cezalıları Alper Uludağ ve Dialo Guidileye ile tedavisine devam edilen Jailton Paraiba, Antalyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda zor günler geçiren Gençlerbirliği, 32. haftaya 30 puanla 17. sırada girdi. Akdeniz temsilcisi ise 35 puanla 31. haftayı 14. basamakta tamamladı.

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