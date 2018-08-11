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Gençlerbirliği, 29 yıl sonra 1. Lig'de maça çıkacak

Kırmızı-siyahlı ekip, Spor Toto 1. Lig ilk hafta maçında Hatayspor'u konuk edecek

Kaynak: AA
Gençlerbirliği, 29 yıl sonra 1. Lig'de maça çıkacak
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11 Ağustos 2018 14:41
Aralıksız 29 yıldır mücadele ettiği Spor Toto Süper Lig'den geride kalan sezon düşen Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig 2018-2019 sezonunun ilk haftasında pazar günü Hatayspor'u ağırlayacak.

Onursal başkanı merhum İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezonda Süper Lig'e veda eden kırmızı-siyahlılar, saat 19.30'de Hatayspor'u Osmanlı Stadı'nda konuk edecek.

Taraftarların, Osmanlı Stadı'na ulaşımı ve maç sonrası kente dönüş için saat 17.30'da başlayacak otobüs ring seferlerini kullanabileceği bildirildi. Otobüs ring seferleri, Törekent ile Yenikent arasında yapılacak.

Bu arada, kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatayspor maçının hazırlıkları bugün yapılan antrenmanla tamamlandı.

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