Gençlerbirliği 13 maçtır kazanamıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 13 maça çıktı.



Başkent ekibi, 16. hafta mücadelesinde konuk olduğu Bodrumspor'a 2-0 yenilerek kötü gidişata son veremedi.



Bu sonuçla üst üste dördüncü mağlubiyetini yaşayan kırmızı-siyahlılar, ligde oynadığı son 13 maçta 10 yenilgi ve 3 beraberlik aldı.



Gençlerbirliği, bu 13 maçlık süreçte Pendikspor, Tuzlaspor, Yılport Samsunspor, Ankara Keçiörengücü, Adanaspor, Manisa FK, Eyüpspor, Altay, Çaykur Rizepsor ve Bodrumspor'a mağlup olurken; Göztepe, Altaş Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldı.



Ligdeki tek galibiyetini 2. haftada konuk olduğu Dyorex Boluspor'a karşı 2-1'lik skorla elde eden Gençlerbirliği, sezonun açılış haftasında Altınordu ile berabere kalmıştı.



Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasını bay geçen başkent temsilcisi, 7 puanla 18. sırada yer alıyor.



Dalcı, kötü gidişatı duramadı



Kırmızı-siyahlılar, 25 Eylül'de yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlık görevine getirilen Niyazi Akdaş'ın ikinci döneminde henüz galibiyetle tanışamadı.



Gençlerbirliği, yeni yönetim döneminde sahadan 8 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.



Transfer yasağı bulunduğu için genç futbolcuların ağırlıkta olduğu kadroyla mücadele eden Gençlerbirliği, 17. hafta maçında Erzurumspor'u konuk edecek.



Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde çıktığı üç maçı da kaybeden başkent ekibi, ara transfer döneminde yasağı kaldırıp, kadrosunu güçlendirerek ligde kalmayı hedefliyor.





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