Gençlerbilriği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda ertelendiği bildirildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kırmızı-siyahlıların 21 Mart'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 28 Mart'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurulunun Kovid-19'a karşı alınan tedbirler doğrultusunda ertelendiği kaydedildi.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kırmızı-siyahlıların 21 Mart'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 28 Mart'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurulunun Kovid-19'a karşı alınan tedbirler doğrultusunda ertelendiği kaydedildi.