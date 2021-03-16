Gençlerbilriği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi

Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunun ertelendiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençlerbilriği'nde olağanüstü genel kurul ertelendi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Mart 2021 20:26
Gençlerbirliği Kulübünün olağanüstü genel kurulunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda ertelendiği bildirildi. 

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, kırmızı-siyahlıların 21 Mart'ta, çoğunluk sağlanamaması halinde ise 28 Mart'ta yapılması planlanan olağanüstü genel kurulunun Kovid-19'a karşı alınan tedbirler doğrultusunda ertelendiği kaydedildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.