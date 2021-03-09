Gençlerbilriği'nde Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi!

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde flaş bir ayrılık kararı geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Gençlerbilriği'nde Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi!
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09 Mart 2021 15:24
Süper Lig takımlarından Gençlerbilriği'nde ayrılık kararı açıklandı.

Kırmızı - siyahlılar, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz"

İBRAHİM ÜZÜLMEZ BEKLENİYOR

Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında İbrahim Üzülmez'in takımın başına geçmesi bekleniyor.



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