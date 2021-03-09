Gençlerbilriği'nde Mehmet Altıparmak dönemi sona erdi!

Süper Lig takımlarından Gençlerbilriği'nde ayrılık kararı açıklandı.
Kırmızı - siyahlılar, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz"
İBRAHİM ÜZÜLMEZ BEKLENİYOR
Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında İbrahim Üzülmez'in takımın başına geçmesi bekleniyor.
Kırmızı - siyahlılar, teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını resmen duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollarımızı ayırdık. Altıparmak ve ekibine kariyerlerinde başarı diliyoruz"
İBRAHİM ÜZÜLMEZ BEKLENİYOR
Gençlerbirliği'nde Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı sonrasında İbrahim Üzülmez'in takımın başına geçmesi bekleniyor.