Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası Riyad'da başlıyor

Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası, Suudi Arabistan başkenti Riyad'da 12 Nisan Cuma günü başlıyor.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek şampiyonada flöre, kılıç ve epe branşlarında milli 32 eskrimci kürsü mücadelesi verecek.
Şampiyonada, mücadele edecek milli eskrimciler ve kategorileri şöyle:
Genç erkek flöre: Mustafa Burak Çufadar, Alp Tuna Korkmaz, Halis Genç
Genç kadın flöre: Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Azra Arıkan
Yıldız erkek flöre: Kıvanç Kırtay, Arda Barış Demircan, Sarp Öztürk
Yıldız kadın flöre: Alara Atmaca, Elvin Gülışık, Rüya Gökkan
Genç erkek epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter
Genç kadın epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten
Yıldız erkek epe: Mert Ahmet Koç, Göksu Mert Oran, Doruk Erolçevik
Yıldız kadın epe: Zülal Can, Yasemin Toktaş, Nilahsen Erten
Genç erkek kılıç: Tolga Aslan, Furkan Yaman, Enes Talha Kalender
Genç kadın kılıç: Nil Güngör, Begüm Alkaya, Akya Göllü
Yıldız erkek kılıç: Yiğit Ayaz, Arda Tanerler, Furkan Yaman
Yıldız kadın kılıç: Duru Ayşe Özgönül, Deniz Duvan, Akya Göllü
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek şampiyonada flöre, kılıç ve epe branşlarında milli 32 eskrimci kürsü mücadelesi verecek.
Şampiyonada, mücadele edecek milli eskrimciler ve kategorileri şöyle:
Genç erkek flöre: Mustafa Burak Çufadar, Alp Tuna Korkmaz, Halis Genç
Genç kadın flöre: Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Azra Arıkan
Yıldız erkek flöre: Kıvanç Kırtay, Arda Barış Demircan, Sarp Öztürk
Yıldız kadın flöre: Alara Atmaca, Elvin Gülışık, Rüya Gökkan
Genç erkek epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter
Genç kadın epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten
Yıldız erkek epe: Mert Ahmet Koç, Göksu Mert Oran, Doruk Erolçevik
Yıldız kadın epe: Zülal Can, Yasemin Toktaş, Nilahsen Erten
Genç erkek kılıç: Tolga Aslan, Furkan Yaman, Enes Talha Kalender
Genç kadın kılıç: Nil Güngör, Begüm Alkaya, Akya Göllü
Yıldız erkek kılıç: Yiğit Ayaz, Arda Tanerler, Furkan Yaman
Yıldız kadın kılıç: Duru Ayşe Özgönül, Deniz Duvan, Akya Göllü
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