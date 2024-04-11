Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası Riyad'da başlıyor

Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası, Suudi Arabistan başkenti Riyad'da 12 Nisan Cuma günü start alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası Riyad'da başlıyor
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11 Nisan 2024 14:15
Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası, Suudi Arabistan başkenti Riyad'da 12 Nisan Cuma günü başlıyor.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek şampiyonada flöre, kılıç ve epe branşlarında milli 32 eskrimci kürsü mücadelesi verecek.

Şampiyonada, mücadele edecek milli eskrimciler ve kategorileri şöyle:

Genç erkek flöre: Mustafa Burak Çufadar, Alp Tuna Korkmaz, Halis Genç

Genç kadın flöre: Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Azra Arıkan

Yıldız erkek flöre: Kıvanç Kırtay, Arda Barış Demircan, Sarp Öztürk

Yıldız kadın flöre: Alara Atmaca, Elvin Gülışık, Rüya Gökkan

Genç erkek epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter

Genç kadın epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten

Yıldız erkek epe: Mert Ahmet Koç, Göksu Mert Oran, Doruk Erolçevik

Yıldız kadın epe: Zülal Can, Yasemin Toktaş, Nilahsen Erten

Genç erkek kılıç: Tolga Aslan, Furkan Yaman, Enes Talha Kalender

Genç kadın kılıç: Nil Güngör, Begüm Alkaya, Akya Göllü

Yıldız erkek kılıç: Yiğit Ayaz, Arda Tanerler, Furkan Yaman

Yıldız kadın kılıç: Duru Ayşe Özgönül, Deniz Duvan, Akya Göllü

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