Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası Riyad'da başlıyor

Gençler ve Yıldızlar Eskrim Dünya Şampiyonası, Suudi Arabistan başkenti Riyad'da 12 Nisan Cuma günü başlıyor.



Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 20 Nisan Cumartesi gününe kadar devam edecek şampiyonada flöre, kılıç ve epe branşlarında milli 32 eskrimci kürsü mücadelesi verecek.



Şampiyonada, mücadele edecek milli eskrimciler ve kategorileri şöyle:



Genç erkek flöre: Mustafa Burak Çufadar, Alp Tuna Korkmaz, Halis Genç



Genç kadın flöre: Alisa İsbir, Almıla Birçe Durukan, Azra Arıkan



Yıldız erkek flöre: Kıvanç Kırtay, Arda Barış Demircan, Sarp Öztürk



Yıldız kadın flöre: Alara Atmaca, Elvin Gülışık, Rüya Gökkan



Genç erkek epe: Doruk Erolçevik, Halis Efe Elibol, Yalgın Yeter



Genç kadın epe: Aleyna Ertürk, Ceren Cebe, Nilahsen Erten



Yıldız erkek epe: Mert Ahmet Koç, Göksu Mert Oran, Doruk Erolçevik



Yıldız kadın epe: Zülal Can, Yasemin Toktaş, Nilahsen Erten



Genç erkek kılıç: Tolga Aslan, Furkan Yaman, Enes Talha Kalender



Genç kadın kılıç: Nil Güngör, Begüm Alkaya, Akya Göllü



Yıldız erkek kılıç: Yiğit Ayaz, Arda Tanerler, Furkan Yaman



Yıldız kadın kılıç: Duru Ayşe Özgönül, Deniz Duvan, Akya Göllü





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