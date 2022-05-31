Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, sona erdi

Muğla'daki Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Mayıs 2022 23:56
Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Muğla'da sona erdi.

Menteşe Kapalı Spor Salonu'nda 6 gün süren müsabakalarda 3 bin sporcu mücadele etti.

Gençler Tekvando Dünya Şampiyonası için sporcu seçme niteliğinde olan Türkiye Şampiyonasında sporcular madalya alabilmek için kıyasıya yarıştı.

Altı gün süren şampiyona erkekler ve kadınlarda 10'ar sıklette yapıldı.

Erkeklerde 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78 ve +78; kadınlarda ise 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68 ve +68 kilolarda madalyalar sahiplerini buldu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ