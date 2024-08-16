Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de başladı

Edirne'de Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda başlayan Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nda, sporcular eleme yarışlarında finallere kalmak için yarışıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de başladı
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16 Ağustos 2024 10:42
Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.

Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyona, eleme yarışlarıyla başladı.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki yarışlara katılan sporcular, cumartesi ve pazar günleri yapılacak finallere kalmak için mücadele ediyor.

 

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