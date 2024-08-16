Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası, Edirne'de start aldı.



Türkiye Kürek Federasyonunca, Edirne Valiliği ve TED Edirne Koleji destekleriyle Meriç Nehri'ndeki 2 bin metrelik parkurda düzenlenen şampiyona, eleme yarışlarıyla başladı.



Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerindeki yarışlara katılan sporcular, cumartesi ve pazar günleri yapılacak finallere kalmak için mücadele ediyor.









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