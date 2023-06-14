Gençler Tekvando Şampiyonası Karaman'da

Adil Türk ve Cemal Toman Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Karaman'da yapılacak.



Türkiye Tekvando Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 17-22 Haziran tarihlerinde Karaman Merkez Spor Salonu'nda düzenlenecek.



TOPLAMDA 10 SIKLET



Şampiyona erkekler ve kadınlarda 10'ar sıklette gerçekleştirilecek.



Müsabakalar erkeklerde 45, 48, 51, 55, 59, 63, 68, 73, 78 ve +78; kadınlarda ise 42, 44, 46, 49, 52, 55, 59, 63, 68 ve +68 kiloda yapılacak.





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