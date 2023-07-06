Gençler Ritmik Cimnastik Şampiyonası başlıyor!

Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası Romanya'da başlayacak.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 7-9 Temmuz tarihlerinde Cluj Napoca kentinde düzenlenecek.
Türkiye'yi Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda, Melek Duru Özen, Defne Eylül Kılıç, Hatice Gökçe Emir, Aleyna Gürsoy, Gözde Sinemis Ulusoy, Anika Rashitov, Arina İuniashina ve Kseniia İuniashina temsil edecek.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon 7-9 Temmuz tarihlerinde Cluj Napoca kentinde düzenlenecek.
Türkiye'yi Ritmik Cimnastik Gençler Dünya Şampiyonası'nda, Melek Duru Özen, Defne Eylül Kılıç, Hatice Gökçe Emir, Aleyna Gürsoy, Gözde Sinemis Ulusoy, Anika Rashitov, Arina İuniashina ve Kseniia İuniashina temsil edecek.